PRESIDENTE LULA Lula avalia operar artrose; entenda quando a doença deve ser tratada com cirurgia Equipe médica do Planalto estuda indicar o procedimento para aliviar as dores decorrentes do quadro

Como mostrou O Globo, a equipe médica do Palácio do Planalto avalia se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisará submeter-se a uma cirurgia para tratar uma artrose no fêmur. Segundo a apuração, em conversas internas o mandatário dá como certa a operação, e cogita o mês que vem, ou julho, para a sua realização.

O que é a artrose?

Os nomes artrose, osteoartrose, osteoartrite e doença articular degenerativa são utilizados para o mesmo diagnóstico: um desgaste mecânico nas articulações que passa a afetar as cartilagens, tecidos que as envolvem e as protegem.

Por isso, é geralmente associada ao envelhecimento, mais frequente após os 60 anos, e mais comum nas mãos, joelhos e na articulação coxofemoral (do fêmur com a bacia). De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o quadro é responsável por até 40% de todos os atendimentos reumatológicos

“Pelos 75 anos, 85% das pessoas têm evidência radiológica ou clínica da doença, mas somente 30 a 50% dos indivíduos com alterações observadas nas radiografias queixam-se de dor crônica”, diz a página da entidade sobre a doença.



Além de ser provocada pelo desgaste com o tempo, ela pode ser consequência de outros problemas, como defeitos das articulações, joelhos com desvios de direção (valgo ou varo) e até mesmo alterações do metabolismo.

O quadro provoca dores, vermelhidão, inchaço, rigidez e aumento da temperatura nas localidades atingidas.

Como é o tratamento da artrose?

Não existe uma forma de curar a artrose, mas há tratamentos para diminuir as dores e controlar os sintomas associados ao desgaste. A prática de atividades físicas é indicada para fortalecer as musculaturas, porém mediante acompanhamento para não provocar lesões.

Mudanças alimentares também podem ser indicadas, especialmente para aqueles com sobrepeso ou obesidade. Isso porque o excesso de gordura provoca um peso maior que as articulações precisam suportar, com isso elevando o risco do desgaste e piorando os sintomas.

O médico pode prescrever ainda sessões de fisioterapia e algumas medidas, como uso de palmilhas ortopédicas, colchões mais apropriados e outras adaptações no cotidiano a depender de qual for a articulação afetada.

Medicamentos analgésicos e antiinflamatórios também podem ser indicados para reduzir as dores e a inflamação na articulação.

Quando a artrose precisa operar?

Em quadros mais avançados, em que as medidas empregadas não estão sendo suficientes para minimizar os sintomas, pode ser avaliado um procedimento cirúrgico.

Existem algumas operações disponíveis, como a artroplastia, que substitui uma parte destruída pelo desgaste ou parcialmente ou totalmente por uma prótese, e a artrodese, que faz uma fusão de dois ossos para corrigir a articulação desgastada.

Existem ainda outros procedimentos, como a osteoplastia, quando a parte desgastada é retirada cirurgicamente, e a osteotomia, muito utilizada para joelho, que busca realinhar determinada articulação para diminuir a sobrecarga na área desgastada.

