A- A+

BRASIL Lula avalia pedidos do Centrão para formação do governo e deve fazer nova rodada de conversas Presidente quer formar um grande bloco de apoio parlamentar para enfrentar a oposição na Câmara e no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na terça-feira os pedidos de partidos do Centrão e legendas aliadas para compor a base do governo durante o quarto mandato.



As demandas foram apresentadas em uma reunião no Palácio da Alvorada com o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito Rui Costa (PT-BA); o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles; o ex-ministro da Educação e senador Camilo Santana (PT-CE); e o presidente do PT, Edinho Silva. O grupo forma o núcleo político de Lula para a montagem do novo governo. As conversas com os partidos estão sendo conduzidas por Edinho.

A partir de agora, Lula vai avaliar o espaço das legendas. O presidente tem dito aos auxiliares que quer formar um grande bloco de apoio parlamentar para enfrentar a oposição na Câmara e no Senado. A composição da Esplanada, portanto, precisaria espelhar essa intenção. Nas conversas, emissários de Lula têm colocado como condição o apoio de bancadas inteiras ao governo para que haja abertura de espaço no comando de ministérios. Durante o terceiro mandato, Lula sofreu com infidelidade partidária e tinha uma base fluida, que votava com o governo em pautas econômicas, mas contra em outras áreas.

Estão sob análise de Lula pedidos do União Brasil, PSD, MDB, Republicanos, PP, PSDB, PSB e PDT. Os pedidos vão de ministérios, até bancos e estatais. Agora, as siglas aguardam retorno de Lula para seguir na negociação.





Partidos do Centrão miram pastas que tenham capilaridade regional e capacidade de entrega de obras. O comando de estatais, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e a presidência de bancos, como Caixa e Banco do Brasil também entram na mira.

No terceiro mandato, Lula entregou áreas como os ministérios do Desenvolvimento Regional, Turismo, Comunicações, Agricultura, Pesca, Esporte, Cidades, Transportes e Portos e Aeroportos para partidos aliados, enquanto fez questão de manter com o PT as pastas da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social.

Lula deve promover uma nova rodada de conversas com integrantes de seu núcleo político antes de avançar na definição dos espaços e dos nomes que ocuparão os ministérios.

O presidente ainda mantém sob reserva suas escolhas e tem conduzido as tratativas de forma gradual, ouvindo um grupo restrito de auxiliares antes de bater o martelo sobre a estrutura da próxima gestão. Lula tentará equacionar as demandas do Centrão com seu desejo pessoal e os pedidos do próprio PT de cargos no primeiro escalão. Dentro desse cálculo, também está a escolha dos ocupantes de cargos estratégicos no Palácio do Planalto.

Como mostrou O GLOBO, Lula terá atenção especial em acomodar ex-ministros do seu terceiro mandato e aliados históricos que foram derrotados nas urnas na eleição deste ano. Estão no grupo Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB), Gleisi Hoffmann (PT) e Renan Calheiros (MDB), todos derrotados em seus estados, além de Rui Costa (PT) e Camilo Santana (PT), este último favorito para ocupar a Casa Civil.

Veja também