Seg, 19 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Lula avalia que debate teve "nível muito baixo" e reforça desafio de quebra de sigilos a Flávio

O presidente afirmou, ainda, que um debate é sempre positivo, mas que o nível "poderia ser maior"

Reportar Erro
Lula avalia que debate teve "nível muito baixo" e reforça desafio de quebra de sigilos a FlávioLula avalia que debate teve "nível muito baixo" e reforça desafio de quebra de sigilos a Flávio - Foto: Nelson Almeida / AFP

Após o primeiro debate presidencial para o segundo turno da eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, avaliou no fim da noite do domingo, 18, que foi um debate com o nível "muito baixo" em razão das denúncias de corrupção. Em coletiva de imprensa após o debate promovido por Band/Estadão, o petista reforçou o desafio feito ao adversário Flávio Bolsonaro (PL) para os dois abrirem seus sigilos bancários e telefônicos.

"Eu acho que foi o primeiro debate que nós fizemos. Eu acho que foi um debate que está em um nível muito baixo porque é muita denúncia de corrupção. Por isso que eu resolvi fazer o desafio ao Flávio Bolsonaro para que a gente possa abrir o nosso sigilo bancário, nosso sigilo telefônico, para saber quem é quem nesse país", declarou aos jornalistas.

O presidente afirmou que esta seria sua única arma para provar quem ele é à população, depois de tantos escândalos como do Banco Master e o que ele chamou de "quadrilha da previdência", ao se referir ao escândalo do INSS. "Aliás, eu me dispus a fazer (quebra de sigilo) da minha família inteira, e que ele faça o da família dele, que a gente vai saber qual é a família que praticou roubo nesse país", disse.

Leia também

• Veja o que Flávio e Lula falaram sobre escala 6x1, segurança, EUA e outros temas no debate da Band

• Lula: É notável que a família Bolsonaro está subordinada aos interesses americanos

• "Miliciano'", "corrupto": Lula e Flávio se insultam em primeiro debate eleitoral

Ao ser questionado sobre a agressividade do oponente Flávio, Lula disse que já esperava o comportamento.

O presidente afirmou, ainda, que um debate é sempre positivo, mas que o nível "poderia ser maior".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter