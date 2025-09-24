A- A+

BRASIL Lula avisa a aliados que nomeará Boulos em ministério na volta ao Brasil Deputado substituirá Márcio Macêdo na Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou a assessores próximos e a dirigentes do Partido dos Trabalhadores que pretende anunciar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, em substituição ao petista Márcio Macêdo.

A pasta, que está diretamente ligada ao Planalto, é responsável pela interlocução do governo Lula com os movimentos sociais. Macêdo já foi alvo de especulações dentro e fora do governo sobre sua saída no passado, mas até agora vinha se mantendo como ministro.

O sucesso das manifestações contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei da anistia, no último domingo, porém, deram projeção a Boulos, que ajudou a convocá-las e participou de sua organização.

Procurados, Boulos e Macêdo não se manifestaram.

A informação da troca de ministro foi noticiada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada ao Globo por assessores próximos de Lula. Na Secretaria-Geral da Presidência, no entanto, o assunto ainda é tratado como especulação.





A aliados, Lula disse que pretende fazer o anúncio da troca nos próximos dias, logo após retornar de sua viagem a Nova York, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas.

No entorno do presidente, a avaliação é de que os protestos de domingo surpreenderam positivamente pelos seus números e engajamento político. Ter Boulos na interlocução com os movimentos sociais, nesse sentido, é visto como um potencial ativo para o governo. Macêdo, por outro lado, passaria a se dedicar a sua candidatura a deputado federal em Sergipe.

Durante a gestão de Macêdo na Secretaria-Geral da Presidência, Lula reclamou publicamente do ministro ao menos duas vezes.

Em dezembro de 2023, no evento Natal dos Catadores, em São Paulo, o presidente Lula pediu “menos discurso e mais entrega” a Macêdo e cobrou que o ministro e os catadores tivessem uma pauta de reivindicações.

Em maio do ano passado, Lula reclamou de falta de “esforço necessário” para levar manifestantes ao ato do Dia do Trabalho convocado pelas centrais sindicais em São Paulo.

— Eu disse para o Márcio que o ato está mal convocado. Não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar — afirmou Lula à época, diante de uma plateia esvaziada.

Esta não é a primeira vez que Boulos é tido como favorito ao lugar hoje ocupado por Macêdo. Em maio do ano passado, o presidente cogitou fazer a troca, mas mudou de ideia e manteve o petista à frente da pasta. Neste ano, Macêdo foi novamente alvo de especulações sobre sua saída, mas manteve-se no cargo.

Lula e Boulos tem uma relação pessoal e próxima. Nas eleições municipais do ano passado, o psolista foi o único candidato em cuja campanha qual Lula realmente se empenhou. Além de ter costurado a vice da chapa, Marta Suplicy, Lula foi o fiador do repasse de fundo eleitoral do PT para a campanha do deputado e gravou propaganda eleitoral na sua casa, em São Paulo.

