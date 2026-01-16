A- A+

TAXAÇÃO Lula: bets estão "tomando conta" do futebol, da publicidade e promovem corrupção Segundo o presidente, ele ouvia desde pequeno, através de religiosos, de que o Brasil não poderia ter cassinos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 16, que os cassinos online e as bets estão "tomando conta" do futebol, da publicidade e promovem corrupção no Brasil. Com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, no palanque, o petista disse ainda que o BC está tentando fazer com que essas empresas paguem tributos.

"O cassino entrou nas casas da gente para a criança de 10 anos pegar o telefone do pai e jogar, com essa quantidade de bets que foram criadas aí, que está tomando conta do futebol, da publicidade e da corrupção, porque vocês estão vendo o trabalho do Banco Central tentando fazer com que essa gente pague, pelo menos, imposto no nosso País", disse o presidente da República.

Segundo Lula, ele ouvia desde pequeno, através de religiosos, de que o Brasil não poderia ter cassinos. Os estabelecimentos foram proibidos em 1946, por decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra, que governou o País entre 1946 e 1951.

Nesta sexta, Lula participou do lançamento de uma medalha comemorativa em alusão aos 90 anos do salário mínimo, criado em 1936.

O evento foi realizado na Casa da Moeda e contou com a participação, além de Galípolo, de ministros como Esther Dweck (Gestão e Inovação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego).



