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BETS Lula volta a falar em proibir bets e diz que vai consultar Ministério da Fazenda e Banco Central Presidente e candidato à reeleição também reclamou de críticas que recebeu de times de futebol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar neste sábado que deseja proibir apostas online. Em discurso feito durante ato de campanha em Florianópolis, o petista, que é candidato à reeleição, se queixou do impacto das apostas sobre o endividamento das famílias e disse que vai consultar o Ministério da Fazenda e o Banco Central para proibir empresas de bet.

"Eu tomei uma decisão, se depender da minha vontade, eu já fiz algumas reuniões, vou conversar com meu pessoal da Fazenda, vou conversar com meu pessoal do Banco Central, mas a verdade é que eu quero acabar com as bets", declarou.

Lula, no entanto, não detalhou o alcance da medida, quando ela começará a ser implementada e quais setores de apostas serão alcançados pela proibição. O governo avalia a edição de uma Medida Provisória para tratar do tema.

Durante o ato em Florianópolis, o petista também reclamou de uma carta elaborada por times de futebol em que criticam a possibilidade de proibir as bets.

Na quinta-feira, após Lula ter falado em outra ocasião que poderia tomar novas medidas na regulação do mercado de apostas, clubes de futebol publicaram uma nota em conjunto criticando as possíveis mudanças. No comunicado, os times citaram a possibilidade de insolvência, insegurança jurídica e até falaram em "fim do futebol brasileiro".

"A seleção brasileira foi campeã em 1958 sem bet, foi campeã do mundo do mundo em 1962 sem bet, foi campeã do mundo em 1970 sem bet, foi tetra em 1994 sem bet e foi penta em 2002 sem bet. Depois que começou as bets nós não ganhamos mais nenhuma Copa do Mundo. Então é mentira dizer que se acabar com as bets vai acabar com o futebol", disse Lula.

O presidente também declarou que “está determinado” e que “se depender da vontade” dele, vai “acabar com as bets nesse país”.

O ato de campanha contou com a presença de candidatos aliados de Lula em Santa Catarina, como o nome do PSB ao governo do estado, Gelson Merísio, e os candidatos ao Senado Décio Lima (PT) e Afrânio Boppré (PSOL).

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