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PREOCUPAÇÃO Lula: Brasil está preocupado com risco de retomada do conflito no Irã e de escalada no Líbano O petista disse ainda que a Organização das Nações Unidas (ONU) "está mais uma vez paralisada"

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o País está "extremamente preocupado" com a retomada do conflito entre Estados Unidos e Irã. A declaração foi feita ao lado do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

"Estamos profundamente preocupados com os riscos da retomada do conflito do Irã e da escalada no Líbano. A sobrevivência do Estado Palestino e de seu povo segue ameaçada. Na Ucrânia, a almejada paz permanece cada vez mais distante", declarou Lula, repetindo o discurso crítico aos conflitos pelo mundo.

O petista voltou a dizer que a Organização das Nações Unidas (ONU) "está mais uma vez paralisada" e defendeu uma reforma nos organismos internacionais de multilateralismo.

Minerais críticos e data centers

Lula reafirmou que o Brasil não quer ser um mero exportador de minerais críticos, mas deseja "atrair cadeia de processamento para o território brasileiro sem fazer exportações excludentes".

"Estamos comprometidos com o desenvolvimento das infraestruturas digitais, como data centers, computadores de alto desempenho e semicondutores. Não queremos mais permanecer dependentes de empresas estrangeiras que enriquecem às custas dos dados de nossos cidadãos sem garantia de privacidade e sem nenhuma segurança", falou o presidente brasileiro.

Disse também que Brasil e Alemanha "são aliados na regulação das plataformas virtuais e do uso da inteligência artificial" e citou o exemplo alemão de hospitais inteligentes.



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