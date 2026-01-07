Lula: Brasil não está em outro patamar porque País sempre usou a palavra "gasta-se muito"

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 7, que o Brasil não está "em outro patamar" porque "nesse País sempre se utilizou a palavra gasta-se muito".

"Quando a gente determina um projeto, não podemos ouvir a palavra não tem dinheiro, não posso fazer. O Brasil não está mais avançado, melhor ou em outro patamar, porque nesse País sempre se utilizou a palavra gasta-se muito, é muito caro, não dá para fazer. E a gente nunca se perguntou quanto custou a gente não ter feito as coisas na hora em que deveria fazer", afirmou, durante cerimônia de anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS.

Lula criticou a derrubada da CPMF e disse que o Congresso, em 2007, a derrubou "achando que iam me prejudicar". Afirmou que o SUS perdeu bilhões de reais por ano por causa disso.

"Passamos todos esse tempo faltando a CPMF que tão bem poderia ter ajudado a saúde neste País", declarou o presidente da República.

Lula elogiou o SUS e pediu que os recursos emprestados pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco dos Brics, para a construção de hospitais inteligentes sejam aplicados rapidamente

O presidente da República citou a presidente do NDB, Dilma Rousseff, o Ministério da Fazenda e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para pedir que o dinheiro seja aplicado logo.

Padilha disse que a construção do hospital deve demorar de três a quatro anos.

O petista também disse que a "recuperação da imagem que o SUS conquistou no Brasil depois da apoteótica participação para salvar gente da covid-19 deu ao SUS uma legitimidade que a gente já sabia que tinha".



