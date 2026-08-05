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Brasília

Lula: Brasil não quer punir empresas dos EUA, mas delimitar direitos e responsabilidades

Presidente afirma que as empresas de tecnologia (big techs) devem cumprir a legislação brasileira

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As declarações do Presidente Lula ocorreram durante a participação do chefe de Estado, na manhã desta quarta-feira (5), no podcast Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, no YouTube.As declarações do Presidente Lula ocorreram durante a participação do chefe de Estado, na manhã desta quarta-feira (5), no podcast Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, no YouTube. - Foto: Youtube/Reprodução

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (5), em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, que os Estados Unidos criticam o governo brasileiro por propor barreiras contra redes sociais.

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Segundo Lula, o Planalto não busca punir americanos, e sim delimitar que as big techs tenham os mesmos direitos que entidades de outros países.

"Os Estados Unidos nos criticam porque (dizem que): vocês estão querendo punir nossas empresas. Não queremos punir. O que nós queremos é que a empresa americana venha com os mesmos direitos da empresa brasileira, chinesa, sueca, inglesa, de qualquer lugar. Isso aqui tem lei, país e governo", declarou.

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