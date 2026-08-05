A- A+

Brasília Lula: Brasil não quer punir empresas dos EUA, mas delimitar direitos e responsabilidades Presidente afirma que as empresas de tecnologia (big techs) devem cumprir a legislação brasileira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (5), em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, que os Estados Unidos criticam o governo brasileiro por propor barreiras contra redes sociais.

Segundo Lula, o Planalto não busca punir americanos, e sim delimitar que as big techs tenham os mesmos direitos que entidades de outros países.

"Os Estados Unidos nos criticam porque (dizem que): vocês estão querendo punir nossas empresas. Não queremos punir. O que nós queremos é que a empresa americana venha com os mesmos direitos da empresa brasileira, chinesa, sueca, inglesa, de qualquer lugar. Isso aqui tem lei, país e governo", declarou.

Veja também