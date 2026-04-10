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DISCURSO Lula: Brasil precisa jogar fora "complexo de vira-lata, de que somos pequenos e pobres" O presidente declarou ainda que o Brasil não tem os mesmos equipamentos médicos que a China e os Estados Unidos por falta de pessoas com "disposição"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 10, que o Brasil precisa jogar fora o "complexo de vira-lata". Em uma agenda na cidade de São Paulo, ele declarou ainda que o Brasil não tem os mesmos equipamentos médicos que a China e os Estados Unidos por falta de pessoas com "disposição".

"O Brasil precisa aprender uma lição. Nós precisamos jogar fora o complexo de vira-lata, de que nós somos pequenos, pobres, de que não temos nada porque quem tem são os Estados Unidos e a China. A gente não tem porque a gente nunca teve gente com a disposição de ter", afirmou o presidente da República.

Ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula inaugurou o Centro de Ensino, Simulação e Inovação (Cesin) do Instituto do Coração (InCor), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Na ocasião, o presidente também assinou uma portaria que destina R$ 41 milhões ao Incor. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), esse é o maior investimento da história da Saúde para o instituto.

Ao discursar, Lula afirmou que é uma testemunha visual dos ataques ao Sistema Único de Saúde (SUS) direcionados por pessoas que não se utilizam do sistema e por agentes da iniciativa privada.

O presidente disse desejar que a população pobre possa usufruir dos mesmos equipamentos médicos servidos a ele. "Sou testemunha visual de como o SUS foi massacrado por gente que nunca utilizou o SUS, por gente de iniciativa privada que, ao invés de achar bom que o Estado estivesse investindo para dar cidadania ao povo mais humilde, fez do SUS um inimigo, tentando destruir toda e qualquer capacidade do Estado tratar bem. Minha obsessão é provar que o Estado pode ser igual ou melhor que qualquer instituição privada."

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