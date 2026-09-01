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governo Lula buscará afastamento de Moraes, enquanto outros presidenciáveis criticam ministro do STF Para interlocutores de Lula, se o presidente fizer um gesto em direção a Moraes neste momento, poderá perder votos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará se afastar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após novas revelações sobre a relação do magistrado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Segundo aliados, o presidente agirá para se distanciar do tema e evitará tratar do assunto publicamente, que é fonte de desgaste para o governo enquanto o petista busca seu quarto mandato.

Caso seja questionado, a tendência é de que adote o discurso de que o STF é um poder independente e não cabe a ele interferir nas questões internas da Corte.

Com postura diferente, os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) fizeram críticas públicas a Moraes nesta terça-feira, após relatório da Polícia Federal revelar a suspeita que Daniel Vorcaro recebeu orientações de Moraes no auge da crise da instituição financeira.

Durante um período de 13 dias, mensagens extraídas do celular do banqueiro mostram que ele pediu a intervenção do magistrado para impedir a liquidação do banco e o avanço das investigações.

Nas conversas, Vorcaro faz apelos para “sensibilizar” autoridades e pergunta sobre como deveria proceder para “desarmar” e “reverter” a situação.

Lula tem uma relação amistosa com o Alexandre de Moraes.

Recentemente, o ministro foi um dos responsáveis por sua reaproximação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) em um jantar na noite de 4 de agosto na casa de Moraes, em Brasília.

Porém, na visão de interlocutores de Lula, se o presidente fizer um gesto em direção a Moraes neste momento, poderá perder votos e ampliará a percepção de ligação entre ambos, em um momento em que o magistrado está com sua conduta sob suspeita.

Aliados também afirmam que o presidente não deve fazer comentários diretos sobre a conduta de Moraes.

Em abril, o Lula relatou em uma entrevista que falou a Moraes "para não jogar sua biografia fora" devido ao "caso Vorcaro":

— Eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes e vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. É o seguinte: você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia — disse Lula ao ICL Notícias.

Aliados afirmam que Moraes não gostou que Lula trouxe a conversa à público e acreditam que seja improvável, ao menos nesse momento, que o presidente faça uma manifestação pública contra o ministro.

Na mesma entrevista, Lula afirmou que o caso Master prejudicava a imagem da Corte perante a sociedade.

O Palácio do Planalto possui uma série de levantamentos que apontam que parte da opinião pública vincula os atos do STF ao governo Lula.

Para evitar desgastes especialmente ligado ao caso Master, o governo já operou para se distanciar da Corte, como ocorreu no primeiro trimestre deste ano.

Ainda que neste período tenha ocorrido um afastamento público, Lula manteve, ao longo do terceiro mandato, encontros periódicos, com intervalos de período de maior afastamento, com grupo de ministros formado por Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Outros presidenciáveis

Diferente de Lula, os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) vieram a público se manifestar contra Moraes.

Flávio afirmou que Moraes "não tem menor condição dele continuar sendo ministro do Supremo", enquanto Zema disse que "impeachment é pouco, ele merece é cadeia".

Já Cury defendeu o fim da vitaliciedade dos mandatos: "Temos que romper com isso". Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) não se manifestaram até o final da tarde de terça-feira.

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