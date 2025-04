A- A+

Cabo Lula Cabral anuncia construção do Parque Compaz no Cabo de Santo Agostinho Complexo de esportes, lazer, cultura e educação será erguido no bairro da Torrinha

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho vai implantar o Parque Compaz, um complexo de esportes, lazer, cultura e educação. O equipamento será constuído no bairro da Torrinha, e juntamente com a revitalização da Praça 9 de Julho, marca os anúncios feitos nos primeiros 100 dias de gestão de Lula Cabral à frente do município.



“Nossa gestão tem como foco a construção do Cabo do futuro, uma cidade mais moderna, organizada e inclusiva, onde qualidade de vida e oportunidades são para todos”, apontou Lula.



De acordo com a gestão, os investimentos se somam ao Mutirão Lixo Zero, novos coletores de lixo, recuperação de vias, ciclofaixas e canais, além da convocação de 265 professores concursados e instalação de totens de reconhecimento facial pela cidade, todas ações implementadas nos três primeiros meses da gestão.

