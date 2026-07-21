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Política Lula Cabral diz que deixou SD pela guinada à direita para Raquel O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, oficializou, nesta segunda-feira (21), seu ingresso no PDT, durante convenção nacional da legenda, em Brasília

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, oficializou, nesta segunda-feira (21), seu ingresso no PDT, durante convenção nacional da legenda, em Brasília. A mudança partidária ocorre após o Solidariedade, sigla à qual era filiado, se aproximar politicamente da governadora Raquel Lyra (PSD), movimento que, segundo o gestor, levou o partido a dar uma guinada à direita quando cooptado pela governadora.

“O Solidariedade tomou outros rumos em Pernambuco, abandonando o projeto político da Frente Popular. Eu apoio o futuro governador João Campos (PSB) e Marília Arraes (PDT) para o Senado. Não poderia ficar em um partido que não apoia o nosso futuro governador”, afirmou.

O prefeito também revelou que comunicou previamente sua decisão ao presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. "Expus a ele as minhas razões, ele entendeu, e nós estamos saindo e nos filiando a esse grande partido", afirmou. Para Lula Cabral, a escolha pelo PDT também representa uma identificação com a história da legenda. "É o partido de Brizola, que representa o trabalhismo e o mundo do trabalhador", destacou.

Com a filiação, Lula Cabral assume a vice-presidência estadual do PDT, que em Pernambuco é presidido por Marília Arraes. O prefeito reforçou apoio à pré-candidatura da pedetista ao Senado e afirmou estar confiante em sua eleição. "Tenho certeza absoluta de que dessa vez Marília será senadora e vai representar muito bem Pernambuco, vai ajudar João Campos e vai ajudar o presidente Lula", disse.

A saída de Lula Cabral amplia as perdas do Solidariedade em Pernambuco após a legenda consolidar sua aproximação com a governadora Raquel Lyra. Ao migrar para o PDT, o prefeito reafirma seu alinhamento ao grupo político liderado por João Campos, principal nome da oposição ao Palácio do Campo das Princesas para a disputa pelo Governo de Pernambuco em 2026.

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