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Política

Lula Cabral diz que deixou SD pela guinada à direita para Raquel

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, oficializou, nesta segunda-feira (21), seu ingresso no PDT, durante convenção nacional da legenda, em Brasília

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Lula Cabral também revelou que comunicou previamente sua decisão ao presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da ForçaLula Cabral também revelou que comunicou previamente sua decisão ao presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força - Foto: Pedro Batista/Divulgação

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, oficializou, nesta segunda-feira (21), seu ingresso no PDT, durante convenção nacional da legenda, em Brasília. A mudança partidária ocorre após o Solidariedade, sigla à qual era filiado, se aproximar politicamente da governadora Raquel Lyra (PSD), movimento que, segundo o gestor, levou o partido a dar uma guinada à direita quando cooptado pela governadora.

“O Solidariedade tomou outros rumos em Pernambuco, abandonando o projeto político da Frente Popular. Eu apoio o futuro governador João Campos (PSB) e Marília Arraes (PDT) para o Senado. Não poderia ficar em um partido que não apoia o nosso futuro governador”, afirmou.

O prefeito também revelou que comunicou previamente sua decisão ao presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. "Expus a ele as minhas razões, ele entendeu, e nós estamos saindo e nos filiando a esse grande partido", afirmou. Para Lula Cabral, a escolha pelo PDT também representa uma identificação com a história da legenda. "É o partido de Brizola, que representa o trabalhismo e o mundo do trabalhador", destacou.

Com a filiação, Lula Cabral assume a vice-presidência estadual do PDT, que em Pernambuco é presidido por Marília Arraes. O prefeito reforçou apoio à pré-candidatura da pedetista ao Senado e afirmou estar confiante em sua eleição. "Tenho certeza absoluta de que dessa vez Marília será senadora e vai representar muito bem Pernambuco, vai ajudar João Campos e vai ajudar o presidente Lula", disse.

A saída de Lula Cabral amplia as perdas do Solidariedade em Pernambuco após a legenda consolidar sua aproximação com a governadora Raquel Lyra. Ao migrar para o PDT, o prefeito reafirma seu alinhamento ao grupo político liderado por João Campos, principal nome da oposição ao Palácio do Campo das Princesas para a disputa pelo Governo de Pernambuco em 2026.

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