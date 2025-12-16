Ter, 16 de Dezembro

Lula cancela participação em evento da Caixa nesta 3ª feira

A participação de Lula estava prevista para as 11h30 em sua agenda oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da SilvaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Evaristo Sa / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a participação em um evento voltado a líderes e gestores da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, 16. O evento é realizado em um centro de convenções em Brasília.

A participação de Lula estava prevista para as 11h30 em sua agenda oficial. É de praxe que o presidente atrase um pouco seus eventos por reuniões que acabam se estendendo ou entrando de última hora em sua agenda. Por volta das 12h45, no entanto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmou que ele não iria mais ao evento.

A Secom não informou o motivo para o cancelamento da ida ao encontro. Disse apenas que foi por causa de outros compromissos na agenda do presidente. Lula permanece no Palácio do Planalto.

