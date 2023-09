A- A+

Brasil Lula cancela participação em evento do PAC em SP para se preparar para cirurgia, marcada para dia 29 Presidete sofre com intensas dores na cabeça do fêmur, provocadas por uma artrose

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para o dia 29 a cirurgia no quadril para tratar da artrose. A infromação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

Com o procedimento marcado, Lula cancelou agendas de viagens que estavam previstas para a próxima semana, seguindo a orientação médica. Na segunda-feira, a previsão era que ele participasse do lançamento do PAC em São Paulo ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

O procedimento já estava previsto para ocorrer entre a última semana de setembro e a primeira semana de outubro, mas ainda não tinha data confirmada. O presidente sofre com intensas dores na cabeça do fêmur, provocadas por uma artrose. Em julho, Lula reclamou publicamente de suas dores durante uma live e afirmou que que tem ficado "irritado", "nervoso" e de "mau humor".

A previsão é que o presidente fique cerca de seis semanas sem viagens. A meta de recuperação é a participação na COP 28, marcada para novembro, em Dubai. A cirurgia será feira em Brasília.

Em julho, o presidente passou por dois procedimentos para reduzir as dores no local. O primeiro tratamento foi uma infiltração, quando o paciente recebe uma injeção de medicamentos diretamente na área afetada. Dias depois, realizou uma "denervação percutânea no quadril direito, que usa substâncias para tentar eliminar as exterminações nervosas que causam dor no paciente.

