Opinião Lula chama Bolsonaro de "fiel imitação de Trump" em entrevista à TV, nos Estados Unidos Presidente está no Estados Unidos, onde tem agenda com Joe Biden

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10) que a divisão na sociedade norte-americana é “tão grave quanto no Brasil” e estabeleceu comparações entre Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump., ex-presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, respectivamente. As declarações foram concedidas à CNN International.

Lula chamou Bolsonaro de “fiel imitação de Trump” e disse ambos “não gostam de sindicatos, do setor de negócios, de trabalhadores, de mulheres e de negros”. O petista afirmou estar “convencido de que nem todo mundo que votou em Bolsonaro segue o bolsonarismo”.

A viagem do presidente aos Estados Unidos ocorre pouco mais de um mês após o os ataques golpistas de apoiadores radicais de Bolsonaro às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Em janeiro de 2021, os Estados Unidos sofreram uma ação semelhante, quando partidários de Donald Trump depredaram a sede do Poder Legislativo.

O petista se reuniu nesta tarde com o senador norte-americano Bernie Sanders, uma das principais referências da esquerda do Partido Democrata, em Washington.

Nas próximas horas, Lula terá uma reunião, na Casa Branca, com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais e com o presidente Joe Biden.

A Carta Capital adiantou que na pauta da reunião de Lula e Biden estarão temas como democracia e meio ambiente. O ex-presidente Bolsonaro teve uma relação próxima com Trump, mas fria com Biden.

O atual presidente dos Estados Unidos, então, quer aproveitar a mudança de governo no Brasil para estreitar laços entre os dois países, começando pelo meio ambiente.

Funcionários do governo americano anteciparam que a crise climática será “uma prioridade absoluta” no encontro do Salão Oval. Washington pode anunciar o início da contribuição para o Fundo Amazônia, administrado pelo Brasil para a luta contra o desmatamento.

