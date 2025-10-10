Lula chama Bolsonaro de 'tranqueira', diz que país 'está arrumado' e precisa de uma nova chance
Presidente participou de lançamento de novo modelo de financiamento imobiliário em São Paulo
Ao lançar o novo modelo de financiamento imobiliário, em São Paulo, nesta sexta-feira, 10, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou das condições deixadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que o país "está arrumado" e que “precisa de uma chance”, uma referência velada à disputa eleitoral de 2026.
— Vocês têm noção da destruição que esse país sofreu? Falta de crédito, de programa, de objetividade. A gente teve que passar dois anos tentando reconstruir, fazer uma coisa chamada PEC da Transição para ter dinheiro para governar. Porque a tranqueira que governava não cuidou disso. E esse país agora está arrumado — declarou o petista.
Em outro momento, citou o fato de o país ter deixado o Mapa da Fome, da Organização das Nações Unidas (ONU), o que havia ocorrido em 2014. A crise econômica, iniciada no governo de Dilma Rousseff (PT), e a pandemia de covid-19 contribuíram para o aumento das taxas de insegurança alimentar.
— O Brasil está precisando de uma chance. Ele não pode crescer e cair. A gente tinha acabado com a fome em 2014 e tivemos que acabar outra vez em dois anos e meio.