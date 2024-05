Lula chama de "comício" inauguração de obra em Guarulhos sem presença de Tarcísio

A- A+

O presidente Lula participou de inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP), na manhã deste sábado (25).

Acompanhado no palanque pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro dos Transportes Renan Filho e por aliados como o deputado federal Alencar Santana, pré-candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos, Lula inaugurou o novo trevo do Bonsucesso na Dutra.



Falando em "comício do Lula", o presidente valorizou a entrega do obra nove meses antes do previsto, e não fez menções ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

"Esse trevo é uma demonstração de competência primeiro do ministro Renan, segundo da própria CCR. Porque este trevo estava previsto para ser inaugurado no ano que vem e nós antecipamos em nove meses para facilitar a vida do povo de Guarulhos ", disse Lula.

Tarcísio não esteve presente na inauguração. A oposição vem criticando desde a última semana o uso eleitoral do encontro realizado em uma cidade em que o PT tem interesse nas eleições municipais, em outubro.



Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta terça-feira, Tarcísio puxou para si os créditos da obra inaugurada, dividindo-os com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador lembrou que o martelo foi batido para a obra quando ele era ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, em 2021.

"É muito bom ver uma obra ficar pronta! E ver o trevo de Bonsucesso e o complexo viário Jacu Pêssego se tornarem uma realidade me deixa extremamente satisfeito. Sinal que tudo o que planejamos lá atrás, deu certo. Uma obra que acompanho bem de perto, desde a época de Ministério da Infraestrutura. Que se tornou possível com a relicitação da Dutra, onde asseguramos R$ 1,4 bilhão a serem injetados somente na região de Guarulhos. Batemos esse martelo lá na Bolsa de Valores em outubro de 2021, assinamos o contrato ao lado do presidente Bolsonaro, acompanhamos sua execução lá no canteiro de obras e, agora, está pronta! Pronta pra fazer a diferença e melhorar a vida de quem trafega na região. Mais uma obra entregue para São Paulo!", escreveu o governador em suas redes.

"Em apenas um ano, investimos mais em rodovias do que o outro governo investiu em quatro anos ", valorizou Lula na inauguração.

No evento, Lula reconheceu a presença de grevistas das universidades federais e valorizou o direito democrático de protestarem por melhores condições. Foi neste momento em que falou em "comício".

"Estou vendo alguns companheiros levantando um cartaz de "estamos em greve". Que bom que vocês podem vir no comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão de greve. Que maravilha é garantir o direito democrático das pessoas lutarem e reivindicarem."

Ainda em sua fala, o presidente manifestou descontentamento ao um pacote de 5kg de arroz por R$ 36,00 em um supermercado. Em razão disso, ele anunciou a importação de arroz e o fim da taxa de importação para o alimento até o final do ano. As ações buscam reduzir o impacto das chuvas no RS, maior produtor de arroz do país.

Interesse eleitoral

Antes de passar por Guarulhos, Lula participou de evento em Araraquara, na sexta-feira (24), onde o prefeito Edinho Silva (PT) tenta emplacar a sucessora Eliana Honain (PT), sua secretária de Saúde. O presidente assinou OS de obras de macrodrenagem e reurbanização na cidade.

O senador Humberto Costa, que comanda a estratégia do PT nesta eleição, afirmou que o partido pretende associar as ações do governo federal às cidades maiores. Um dos focos será tentar conquistar o comando de cidades do interior de São Paulo que já foram governadas pelo partido, como Embu das Artes e Osasco. A sigla terá candidatura em ao menos 15 municípios do estado, dos quais 12 estão entre as 100 maiores cidades do país. Além disso, a legenda tem até agora o maior número de pré-candidatos concentrados no Sudeste, 23 no total.

Na capital paulista, o PT resolveu apoiar a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL), que será a força de esquerda que vai disputar com o candidato bolsonarista, Ricardo Nunes (MDB). A legenda de Boulos teve como diretriz principal nas disputas deste ano impedir a vitória de candidatos ligados ao bolsonarismo pelo país.

