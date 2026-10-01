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Eleições 2026 Lula chama debates com vários candidatos de 'infrutíferos' e defende 'processo seletivo' Candidato comparou a dinâmica a um jogador que dá um pique e volta a descansar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, criticou nesta quinta-feira, 1º, o formato dos debates presidenciais com vários candidatos e defendeu uma espécie de "processo seletivo" que permita confrontos entre adversários com patamares semelhantes de intenção de voto. Em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que encontros com muitos participantes são "infrutíferos" e dificultam o aprofundamento das discussões.

"Quando você tem cinco ou seis candidatos, você fala um minuto e espera dez minutos, fala dois minutos e espera dez minutos. Não tem sequência. Você não pode pegar uma pessoa que tem 49% e levar para disputar com uma pessoa que está começando, tem 1%. É desproporcional até para o telespectador", afirmou.

Lula comparou a dinâmica a um jogador que dá um pique e volta a descansar. "Eu, sinceramente, acho esses debates infrutíferos. Não produzem nada, não dão sequência", disse. O petista também criticou o espaço para frases de efeito e provocações durante os confrontos e disse preferir formatos em que os candidatos respondam às mesmas perguntas.



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