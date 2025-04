A- A+

presidente do brasil Lula chama diretora-geral do FMI de "mulherzinha" Fala foi feita durante evento da indústria da construção nesta semana

O presidente Lula (PT) chamou a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de “mulherzinha”. A fala foi feita durante o evento de abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção em São Paulo, na terça-feira (8).

Lula contou que, em janeiro de 2023, esteve em Hiroshima, no Japão, durante o fórum da cúpula do G7. Ele relatou que ouviu de Georgieva que “a coisa estava difícil para o Brasil”, que só cresceria 0,8% e aproveitou para criticar as previsões de um crescimento econômico baixo para o país.

— E lá eu encontro com uma mulherzinha, presidente do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia. “Presidente Lula, você sabe que a coisa está difícil para o Brasil, que só vai crescer 0,8%”. Eu falei “você nem me conhece, eu não te conheço, como é que você fala isso?”. E a resposta veio no final do ano, o Brasil cresceu 3,2% — disse Lula.

Georgieva é búlgara e, antes de assumir o FMI, foi diretora-geral do Banco Mundial, entre 2017 e 2019. Ela é doutora em economia e mestre em economia política e sociologia pela Universidade de Economia Nacional e Mundial da Bulgária.

Esta não é a primeira vez que o presidente da República se refere a mulheres de forma machista. Em março, por exemplo, disse a parlamentares que tinha escolhido “uma mulher bonita” para comandar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), fazendo referência a Gleisi Hoffmann (PT). Em janeiro, ele falou que “na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres”.

No ano passado, fez uma piada ao falar sobre o aumento dos casos de agressão doméstica em evento no Palácio do Planalto, e disse que “depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem”. A lista de falas polêmicas do petista desde que retornou à presidência é longa, e Lula já falou para uma mulher, beneficiária do Minha Casa, Minha Vida, que ela deveria "parar de ter filhos", disse que é preciso estudar porque "nenhuma mulher quer namorar com um cara que é ajudante geral" e ficou surpreso ao se dar conta que no Rio Grande do Sul "tem tanta gente negra".

