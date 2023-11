Lula chama Gonet para o Alvorada, que deve ser indicado para a PGR

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o subprocurador-geral Paulo Gustavo Gonet Branco para o Palácio da Alvorada, em um encontro fora da agenda. A expectativa é que ele seja indicado para ocupar o cargo de procurador-geral da República.

Lula também está reunido com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que deve ser indicado para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A indicação dos dois deve ser feita nesta segunda-feira antes do embarque do mandatário para Riade, na Arábia Saudita, onde fará uma escala antes de seguir rumo à COP-28, nos Emirados Árabes. O voo do presidente está marcado para 14h.

Caso seja escolhido por Lula, a sua indicação iria contrariar a prática adotada pelo petista em suas gestões anteriores, de alçar ao posto máximo do Ministério Público um nome da lista tríplice votada pela categoria. O nome de Gonet ainda precisa passar pelo Senado, que irá realizar sabatina e votação pelo plenário, para que ele assuma ao cargo.

Como revelou o Globo na sexta-feira (24), Lula já havia indicado a ministros do Supremo que indicaria Gonet e Dino durante jantar oferecido no Palácio da Alvorada, na noite de quinta-feira.

A escolha dos dois nomes põe fim a um impasse que já durava dois meses. Gonet era o favorito a ocupar a PGR desde o término do mandato de Augusto Aras, em 26 de setembro. O subprocurador-geral da República tem o respaldo do decano do STF, ministro Gilmar Mendes, e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

