A- A+

Presidência Lula chama Janones para reunião em Brasília após atuação na campanha eleitoral Criado depois da derrota de Lula para Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, o canal "Exército do Lula" ultrapassou 10 milhões de integrantes na reta final da disputa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o deputado federal André Janones (Rede-MG) para uma reunião nesta quinta-feira, em Brasília. O encontro está previsto para ocorrer no horário do almoço, no Palácio da Alvorada.

Janones foi um dos principais nomes da estratégia de mobilização digital da campanha de Lula no segundo turno e esteve ao lado do presidente durante a comemoração da vitória, no último domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo. O deputado ganhou protagonismo após criar o canal de WhatsApp "Exército do Lula", que reuniu apoiadores para divulgar conteúdos eleitorais e organizar ações nas redes sociais.

Criado depois da derrota de Lula para Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, o canal ultrapassou 10 milhões de integrantes na reta final da disputa. A iniciativa se tornou uma das principais ferramentas de mobilização da campanha, que apostou na atuação coordenada nas redes e na presença de apoiadores nas ruas para reverter o resultado da primeira votação.

A atuação na campanha ampliou o espaço de Janones nas discussões sobre a comunicação do próximo governo. Nos bastidores, integrantes da equipe de Lula avaliam que o parlamentar poderá influenciar a escolha de quem comandará a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), mesmo que não assuma um cargo formal na administração.

Durante a disputa eleitoral, Janones também atuou para convencer Lula a ampliar sua presença nas plataformas digitais e superar a resistência ao uso do celular. Em uma transmissão ao vivo realizada na reta final da campanha, o deputado atribuiu parte das dificuldades enfrentadas pelo presidente no terceiro mandato à incapacidade do governo de comunicar suas realizações à população.

A experiência eleitoral passou a ser vista como referência para a reformulação da estratégia de comunicação do Planalto, com maior investimento na mobilização digital e na divulgação direta das ações do Executivo. A intenção é também utilizar as redes para ampliar o apoio popular a propostas que enfrentem resistência no Congresso Nacional.

A reunião não consta da agenda oficial do presidente.

Veja também