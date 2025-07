A- A+

BRASÍLIA Lula chama ministros do União Brasil para reclamar de críticas de Rueda ao governo De acordo com relatos, a conversa foi em tom de cobrança aos auxiliares sobre críticas recentes do presidente da sigla à gestão petista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou três ministros que ocupam ministérios na Esplanada indicados pelo União Brasil, na noite dessa terça-feira (29), para reclamar de falas públicas do presidente da legenda, Antônio Rueda, contra o governo. Embora a legenda integre a gestão petista, integrantes da sigla já sinalizaram a intenção de apoiar uma candidatura de oposição em 2026.

Os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, Integração Nacional, Waldez Góes e Turismo, Celso Sabino foram recebidos por Lula no Palácio do Planalto. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também acompanhou a reunião.

De acordo com relatos, a conversa foi em tom de cobrança de Lula aos ministros sobre posicionamentos recentes feitos por Rueda a respeito da conduta de Lula e do desempenho da gestão petista.



Na semana passada, ao participar de um evento Expert XP, em São Paulo, Rueda afirmou que Lula provocou o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros ao defender que o dólar deixe de ser moeda padrão no comércio global durante a Cúpula dos Brics. Rueda também cobrou um telefonema de Lula a Donald Trump para resolver a situação, ao "invés de estar tentando colher dividendo eleitoral":

—Quem deve dialogar é o presidente da República. Ele devia pegar o telefone, ligar para Trump e dizer que quer dialogar, ao invés de estar tentando colher dividendo eleitoral. Essa postura é danosa para o país — afirmou.

Em maio, em entrevista ao Globo, Rueda já havia afirmado que governo Lula "não consegue fazer entregas" e "se enfraquece dia a dia".

De acordo com interlocutores, Lula tem avaliado que Rueda tem se colocado publicamente como um político de oposição ao governo. Por isso, conversou com os ministros sobre posicionamento de lideranças do União Brasil e deu seu recado de insatisfação.



A conversa ocorreu poucos dias após o líder do Senado do União Brasil, Efraim Filho, anunciar rompimento com governo Lula após Michelle Bolsonaro declarar apoio a sua pré-candidatura ao governo da Paraíba.

Frente as reclamações do presidente, os três ministros manifestaram alinhamento com governo e garantiram que seguiriam apoiando a gestão. Lula ficou de chamar outras lideranças do União Brasil para um segundo encontro, entre as quais o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para uma nova rodada de conversas sobre a situação da legenda no governo.

Mais cedo, no Palácio da Alvorada, Lula já havia feito uma rodada de conversa semelhante com ministros do MDB e lideranças da legenda. Esse encontro, no entanto, ocorreu em tom diferente que o do União Brasil.



De acordo ministros presentes, não houve cobranças e foi uma conversa sobre avaliação de cenário e projeção do futuro para 2026. O governo tem três ministros da MDB: Simone Tebet (Planejamento), Jader Filho (Cidades) e Renan Filho (Transportes), os três já declararam publicamente apoio a Lula nas eleições do ano que vem.

Veja também