PRESIDENTE DO BRASIL

Lula chama PEC da Blindagem de "equívoco histórico" e diz que arquivamento era "previsível"

Em entrevista coletiva, presidente brasileiro questionou: "Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê?

Lula em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova YorkLula em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o arquivamento da PEC da Blindagem “era previsível”. Ele chamou a proposta de “equívoco histórico”.

— Desnecessária, provocativa. E passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira. O único jeito de as pessoas serem protegidas é as pessoas não fazerem coisas erradas. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê? — questionou o presidente.

A Proposta de Emenda Constitucional, que havia sido aprovada na Câmara e foi rejeitada pelo Senado nesta quarta-feira, modificava o artigo 53 da Constituição, que trata das garantias e prerrogativas dos congressistas, e acrescentaria novos dispositivos que tornariam mais rígidas as exigências para que deputados e senadores sejam alvos de processos judiciais.

— O que aconteceu com essa PEC foi o destino que ela merecia, desaparecer. Porque foi uma vergonha nacional — completou Lula.

