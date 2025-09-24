Lula chama PEC da Blindagem de "equívoco histórico" e diz que arquivamento era "previsível"
Em entrevista coletiva, presidente brasileiro questionou: "Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê?
Em entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o arquivamento da PEC da Blindagem “era previsível”. Ele chamou a proposta de “equívoco histórico”.
— Desnecessária, provocativa. E passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira. O único jeito de as pessoas serem protegidas é as pessoas não fazerem coisas erradas. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê? — questionou o presidente.
Leia também
• Rejeição da PEC da Blindagem na CCJ do Senado teve votos do PT ao PL
• Alcolumbre arquiva PEC da Blindagem após rejeição da proposta em comissão
• CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade
A Proposta de Emenda Constitucional, que havia sido aprovada na Câmara e foi rejeitada pelo Senado nesta quarta-feira, modificava o artigo 53 da Constituição, que trata das garantias e prerrogativas dos congressistas, e acrescentaria novos dispositivos que tornariam mais rígidas as exigências para que deputados e senadores sejam alvos de processos judiciais.
— O que aconteceu com essa PEC foi o destino que ela merecia, desaparecer. Porque foi uma vergonha nacional — completou Lula.