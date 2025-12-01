A- A+

articulações Lula chama relator da indicação de Messias no Senado para tentar driblar incômodo de Alcolumbre Weverton Rocha (PDT-MA) deve apresentar na quarta-feira seu parecer sobre o nome de Messias na CCJ do Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, para uma conversa pessoal que deve ocorrer nesta segunda-feira.

O compromisso não consta, ainda, na agenda do presidente, mas é confirmada por interlocutores do parlamentar.

A informação foi antecipada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Globo. Weverton deve apresentar seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira.

O Planalto tenta contornar a resistência de senadores, inclusive do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP) ao nome de Messias. Alcolumbre e outros parlamentares do centrão ficaram ressentidos por terem sua preferência pelo nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) preterida por Lula na escolha do nome que deverá ocupar a vaga aberta no STF com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso.

Em meio ao cenário adverso para Messias, Alcolumbre decidiu, na semana passada, pautar a sabatina do advogado-geral da União no Supremo para o dia 10 de dezembro.

Para que possa ser realizada, porém, a votação depende do envio da mensagem presidencial sobre a indicação ao Congresso, o que tem sido postergado pelo Planalto, em ato que é considerado por parlamentares do centrão como uma manobra para dar tempo para que o ministro-chefe da AGU consiga fazer articulação política com senadores para aumentar sua chance de ser aprovado.

