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BRASIL Lula chama revogação de visto de embaixadora brasileira de atitude "irresponsável" e cobra respeito Presidente afirmou que decisão do governo Trump desrespeita os 203 anos de relações diplomáticas entre os dois países e voltou a dizer que o Brasil não aceitará interferência estrangeira no processo eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira a decisão do governo de Donald Trump de revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, e classificou a medida como uma "atitude irresponsável" por parte dos Estados Unidos.

— É uma atitude irresponsável, impensada, para um país que tem 203 anos de relação diplomática — afirmou o presidente em entrevista ao podcast Os Três Elementos.

Ao comentar o impasse diplomático em torno da indicação do novo embaixador americano para Brasília, Lula criticou a postura de Washington.

— Os Estados Unidos não deram importância para a embaixada no Brasil, porque faz um ano e meio que não mandaram um embaixador para cá. Aí tentam mandar e acham que a gente tem a obrigação de fazer na data que eles querem? Não é correto e não é possível. Queremos ser tratados com respeito.

Lula ainda disse que o Brasil exige ser tratado "com respeito" e voltou a afirmar que o país não aceitará qualquer tentativa de interferência estrangeira nas eleições de outubro.

— O Brasil não só está preparado como vai enfrentar qualquer pessoa de fora que queira interferir no nosso processo eleitoral — declarou.





O presidente também comentou a decisão do Itamaraty de negar vistos a dois funcionários do governo americano que pretendiam viajar ao Brasil. Segundo reportagem do The Washington Post, eles planejavam discutir questões relacionadas ao processo eleitoral brasileiro e levantar dúvidas sobre a integridade das urnas eletrônicas.

Lula defendeu a atuação da diplomacia brasileira.

— Depois eu fico sabendo da notícia de que vinham dois jovens para cá para se intrometer e fiscalizar, investigar as urnas brasileiras. O Itamaraty corretamente negou o visto para eles.

O petista afirmou ainda que determinou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que não receberá embaixadores de nenhum país até a realização das eleições.

— Agora, até a eleição eu não recebo mais embaixador. Só depois da eleição é que vou receber, de qualquer país do mundo.

A declaração ocorre um dia após o Departamento de Estado anunciar a revogação do visto diplomático da embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti. Segundo autoridades americanas, a medida foi adotada em resposta à demora do governo brasileiro em conceder o agrément ao deputado republicano Daniel Perez, indicado por Trump para chefiar a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Apesar da revogação do visto, Viotti poderá permanecer em Washington enquanto o impasse diplomático não for resolvido.

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