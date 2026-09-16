Lula chama Trump de 'amigo' e diz que o alertou para não interferir nas eleições do Brasil
Em encontro com pastores, presidente também defende soberania popular e critica desvalorização dos pobres
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "amigo" e disse que o alertou para que não tente fazer nenhuma interferência durante as eleições brasileiras.
A fala se deu durante encontro do presidente com pastores evangélicos de diversas igrejas brasileiras e de outros países. Lula disse que "daqui a 19 dias esse País vai decidir que tipo de regime ele quer" e "que tipo de governo ele quer".
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"O povo brasileiro é soberano. Eu já disse inclusive ao meu amigo Trump, não se meta nas eleições brasileiras, que esse é um problema do povo brasileiro. E não duvide das urnas brasileiras.
A prova mais contundente que eu tenho de que a urna brasileira é a mais séria do mundo é que se ela pudesse roubar, o Lula não seria presidente da República três vezes", afirmou o presidente
Lula disse que "o pobre não é levado a sério" e "não é respeitado". Afirmou que "só tem um dia que o pobre tem muito valor, o dia da eleição".
"Depois da eleição, o pobre volta a ser pobre. Você não vê ninguém falando mal de pobre no dia da eleição. A pessoa fala mal de banqueiro, fala mal de empresário, fala mal de todo mundo Mas de pobre não fala. Mas depois da eleição, volta a almoçar com o banqueiro, jantar com o empresário.
E o pobre quer esquecimento outra vez. O dia que o povo pobre tiver consciência e começar a votar nas pessoas do mundo dele, possivelmente a gente faça como aconteceu na África do Sul", declarou.