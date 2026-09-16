Qua, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta16/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Lula chama Trump de 'amigo' e diz que o alertou para não interferir nas eleições do Brasil

Em encontro com pastores, presidente também defende soberania popular e critica desvalorização dos pobres

Reportar Erro
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao quarto mandato no PlanaltoPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao quarto mandato no Planalto - Foto: Instagram/@lulaoficial/Reprodução

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "amigo" e disse que o alertou para que não tente fazer nenhuma interferência durante as eleições brasileiras.

A fala se deu durante encontro do presidente com pastores evangélicos de diversas igrejas brasileiras e de outros países. Lula disse que "daqui a 19 dias esse País vai decidir que tipo de regime ele quer" e "que tipo de governo ele quer".

Leia também

• Lula diz a pastores que vermelho do PT é 'sangue de Cristo' e barba é alusão a Jesus

• Lula defende investigação sem transformar Moraes em adversário e evita uso eleitoral da crise do STF

• Lula: governo já gastou R$ 47 bi para que não aumentem preço de gasolina e diesel para o povo

"O povo brasileiro é soberano. Eu já disse inclusive ao meu amigo Trump, não se meta nas eleições brasileiras, que esse é um problema do povo brasileiro. E não duvide das urnas brasileiras.

A prova mais contundente que eu tenho de que a urna brasileira é a mais séria do mundo é que se ela pudesse roubar, o Lula não seria presidente da República três vezes", afirmou o presidente

Lula disse que "o pobre não é levado a sério" e "não é respeitado". Afirmou que "só tem um dia que o pobre tem muito valor, o dia da eleição".

"Depois da eleição, o pobre volta a ser pobre. Você não vê ninguém falando mal de pobre no dia da eleição. A pessoa fala mal de banqueiro, fala mal de empresário, fala mal de todo mundo Mas de pobre não fala. Mas depois da eleição, volta a almoçar com o banqueiro, jantar com o empresário.

E o pobre quer esquecimento outra vez. O dia que o povo pobre tiver consciência e começar a votar nas pessoas do mundo dele, possivelmente a gente faça como aconteceu na África do Sul", declarou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter