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PRISÃO Lula chamou Magro de 'grande chefe do crime organizado' e disse ter pedido prisão a Trump Empresário do setor de combustíveis, alvo da PF, tem residência em Miami, nos EUA

Sem citar nominalmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se referido ao empresário Ricardo Magro, dono da Refit, em entrevistas e discursos nos últimos meses ao tratar sobre ações de combate ao crime organizado no país.

Em dezembro, Lula disse ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre "um dos grandes chefes do crime organizado" no Brasil e que mora em Miami.



"Eu liguei para o Trump dizendo pra ele que se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele no mesmo dia a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro, que é o maior devedor deste país, que é importador de combustível fóssil, mora em Miami. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar prendendo logo esse aí", afirmou o presidente brasileiro.



Em fevereiro, durante viagem à Índia, Lula voltou a tratar o tema e, sem citar o nome de Magro e da empresa, lembrou da operação, em setembro do ano passado, que interditou operações da refinaria.

"Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolina em cinco navios, entregamos para Petrobras, Essa pessoa mora em Miami, nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele. E nós queremos essa pessoa no Brasil. É para combater o crime organizado? Então nos entregue os nossos bandidos", disse.

Em entrevista depois do encontro com Trump na semana passada, o presidente brasileiro relatou que havia pedido ajuda com a prisão e deportação de brasileiros criminosos em Miami.

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