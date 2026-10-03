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ELEIÇÕES 2026

Lula chega à avenida Paulista para último evento de campanha antes do 1º turno

A caminhada sairá da região da esquina entre a rua Augusta e a avenida Paulista e descerá até a praça Roosevelt

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Lula chega à avenida Paulista para último evento de campanha antes do 1&ordm; turnoLula chega à avenida Paulista para último evento de campanha antes do 1º turno - Foto: Luis Robayo / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à região da avenida Paulista para a caminhada "Brasil Pronto pra Mais", o último evento oficial da campanha antes do primeiro turno das eleições.

Participam do evento políticos aliados, como o vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, o candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad (PT), e o candidato a vice-governador, Marcio França (PSB), as candidatas ao Senado, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), além de outras lideranças políticas.

A caminhada sairá da região da esquina entre a rua Augusta e a avenida Paulista e descerá até a praça Roosevelt. O trajeto é estimado em 1,8 quilômetros, e há expectativa de que o presidente faça um discurso a apoiadores ao final do evento.

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Disputa por SP
Os dois principais candidatos à Presidência da República escolheram São Paulo, o maior colégio eleitoral do País, para os últimos atos na reta final da campanha.

As pesquisas de opinião mais recentes mostram ambos com votação apertada no Estado. De acordo com a última pesquisa Datafolha, Flávio Bolsonaro tem 39% das intenções de voto em São Paulo, enquanto Lula tem 38%, tecnicamente empatados na margem de erro

Enquanto Lula faz campanha na capital com políticos aliados, Flávio optou por agenda no interior com o governador Tarcísio de Freitas e passará por cidades como Americana e Santa Barbara dOeste.

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