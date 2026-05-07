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ESTADOS UNIDOS Lula chega à Embaixada brasileira em Washington, na véspera do encontro com Trump Encontro entre os presidentes dos dois países está previsto para esta quinta-feira, às 12h (de Brasília)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou na noite desta quarta-feira nos Estados Unidos, onde participará, no fim da manhã de quinta, de uma reunião de trabalho com o presidente americano Donald Trump.



Lula chegou à residência oficial da Embaixada Brasileira de Washington por volta das 21h50 (horário local, 22h50 de Brasília). Sem falar com a imprensa, o presidente foi para a área reservada do edifício. Não há atividade pública do presidente prevista para esta noite.

De acordo com o site FlightAware.com, que monitora planos de voo pelo mundo em tempo real, o avião oficial da Presidência do Brasil pousou na Base Aérea de Andrews, na região metropolitana de Washington, às 21h. Segundo o site, o avião de Lula saiu de Brasília às 13:23 (de Brasília) e teve duração de pouco mais de oito horas e 30 minutos.

O encontro entre os presidentes dos dois países está previsto para esta quinta-feira, às 11h (horário local, 12h no horário de Brasília). Viajaram com Lula os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington César (Justiça e Segurança Pública), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa ( Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Alexandre Silveira (Minas e Energia), além de Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

A previsão é que Lula passe apenas um dia na capital americana. Lula pousou em Washington às 21h (22h no horário de Brasília), após pouco mais de 8h30 de voo. Lula deve seguir direto para a residência da Embaixada do Brasil na capital dos EUA.





Esse será o terceiro encontro entre Lula e Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca. Em setembro de 2025, ambos tiveram um breve encontro durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, marcando uma aproximação entre os dois chefes de estado, após período de tensão com aplicação de tarifas às importações do Brasil e a suspensão de vistos de autoridades brasileiras, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O segundo encontro entre os presidentes ocorreu em outubro do ano passado, na Malásia. A reunião, que durou cerca de uma hora, aconteceu em paralelo à 47.ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Depois disso, Trump passou a citar e fazer elogios ao presidente Lula em algumas ocasiões.

Este terceiro encontro, anunciado em janeiro deste ano depois de um telefonema entre Trump e Lula, estava previsto para março, mas devido à guerra no Irã acabou sendo adiado. Na segunda-feira, o governo brasileiro indicou o terceiro encontro pessoal entre os presidentes brasileiro e dos EUA aconteceria nesta quinta-feira.

Oficialmente, não houve divulgação sobre os temas da agenda do encontro entre Lula e Trump. No entanto, o vice-presidente Geraldo Alckmin indicou que questões como evitar sanções comerciais serão um dos pontos prioritários do encontro. Além disso, há expectativa por parte do governo brasileiro, de que temas como segurança e combate ao narcotráfico, regulamentação de big techs, minerais críticos e data centers também sejam abordados.

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