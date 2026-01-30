A- A+

PRESIDENTE LULA Lula chega a hospital em Brasília para fazer cirurgia de catarata Procedimento será no olho esquerdo do presidente, que voltou ao Brasil na noite de quarta-feira depois de viagem ao Panamá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao hospital nesta sexta-feira, em Brasília, para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo.



"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, na manhã de quinta-feira (29), exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, que acontecerá amanhã (30). Hoje à tarde, o presidente segue rotina de despacho na Granja do Torto", diz nota, divulgada pelo governo.

Lula já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020. Na época, o petista interrompeu a sua atuação como cabo eleitoral da disputa municipal que estava em andamento.





O presidente voltou ao Brasil na noite de quarta-feira depois de viagem ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

