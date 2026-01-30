Dom, 01 de Fevereiro

PRESIDENTE LULA

Lula chega a hospital em Brasília para fazer cirurgia de catarata

Procedimento será no olho esquerdo do presidente, que voltou ao Brasil na noite de quarta-feira depois de viagem ao Panamá

Lula já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020Lula já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020 - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao hospital nesta sexta-feira, em Brasília, para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, na manhã de quinta-feira (29), exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, que acontecerá amanhã (30). Hoje à tarde, o presidente segue rotina de despacho na Granja do Torto", diz nota, divulgada pelo governo.

Lula já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020. Na época, o petista interrompeu a sua atuação como cabo eleitoral da disputa municipal que estava em andamento.

 

O presidente voltou ao Brasil na noite de quarta-feira depois de viagem ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

