AGENDA PRESIDENCIAL Lula chega a Kuala Lumpur, na Malásia Presidente inicia a segunda etapa da viagem pela Ásia, que inclui reuniões bilaterais e a participação na cúpula da ASEAN

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decolou de Jacarta às 12h39 (pelo horário local, 2h39 em Brasília) desta sexta-feira, 24, com destino a Kuala Lumpur, capital da Malásia

A partida marcou o fim da visita de dois dias à Indonésia, onde Lula se reuniu com o presidente Prabowo Subianto, participou da assinatura de acordos bilaterais e se encontrou com empresários dos dois países.

Na Malásia, o presidente inicia a segunda etapa da viagem pela Ásia, que inclui reuniões bilaterais e a participação na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), marcada para domingo, 26, em Kuala Lumpur.

