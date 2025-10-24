Sex, 24 de Outubro

AGENDA PRESIDENCIAL

Lula chega a Kuala Lumpur, na Malásia

Presidente inicia a segunda etapa da viagem pela Ásia, que inclui reuniões bilaterais e a participação na cúpula da ASEAN

Lula chega a Kuala Lumpur, na Malásia - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decolou de Jacarta às 12h39 (pelo horário local, 2h39 em Brasília) desta sexta-feira, 24, com destino a Kuala Lumpur, capital da Malásia

A partida marcou o fim da visita de dois dias à Indonésia, onde Lula se reuniu com o presidente Prabowo Subianto, participou da assinatura de acordos bilaterais e se encontrou com empresários dos dois países.

Na Malásia, o presidente inicia a segunda etapa da viagem pela Ásia, que inclui reuniões bilaterais e a participação na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), marcada para domingo, 26, em Kuala Lumpur.

