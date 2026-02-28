Sáb, 28 de Fevereiro

BRASIL

Lula chega a Minas Gerais para visitar cidades afetadas pelas chuvas na Zona da Mata

Presidente chegou a Ubá na manhã deste sábado, onde se encontrou com o prefeito José Damato (PSD)

Lula chega a Minas Gerais para visitar cidades afetadas pelas chuvas na Zona da MataLula chega a Minas Gerais para visitar cidades afetadas pelas chuvas na Zona da Mata - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Ubá, na Zona da Mata mineira, na manhã deste sábado. A cidade foi uma das principais atingidas pelas chuvas que assolaram a região nesta semana, deixando dezenas de mortos e centenas de desabrigados e desalojados.

Conforme as autoridades, o número de óbitos em decorrência da tragédia já chegou a 70, sendo seis em Ubá e outras 64 em Juiz de Fora, onde o petista deve visitar no começo desta tarde.

O presidente chegou ao Aeroporto Presidente Itamar Franco, em Goianá (MG), e seguiu de helicóptero para Ubá. Nas redes sociais, o prefeito da cidade, José Damato (PSD), compartilhou imagens da visita de Lula, que está acompanhado da primeira-dama Janja da Silva.

 

Além das vítimas fatais, Ubá ainda conta com duas pessoas desaparecidas, além de 25 desabrigados e 396 desalojados. Já em Juiz de Fora, cidade mais atingida, o número de desabrigados é de 700 pessoas, enquanto o de desalojados ultrapassa 3500.

O Ministério da Integração liberou, em caráter emergencial, R$ 11,3 milhões para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O ministro Waldez Góes, que compareceu às áreas afetadas, afirmou que a verba marca o início do apoio federal e deve ser utilizada para o restabelecimento dos serviços essenciais, mobilidade e limpeza urbana. A Defesa Civil Nacional já reconheceu o estado de calamidade pública nos três municípios, além de Divinésia e Senador Firmino por situação de emergência.

