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Presidência

Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo da Asean

Agenda oficial da visita está prevista para os dias 14 e 15

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Presidente Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo da AseanPresidente Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo da Asean - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra nas Filipinas nesta sexta-feira (13). A agenda oficial da visita está prevista para os dias 14 e 15, quando participará como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) – bloco com o qual o Brasil pretende ampliar as relações. .

A formalização do pedido para ampliação do relacionamento com a Asean foi formalizada em janeiro pelo governo. O Brasil quer passar de Parceiro de Diálogo Setorial para Parceiro de Diálogo, o mais alto nível de engajamento.

Caso o pedido seja aceito, o Brasil entrará para um grupo que conta com a participação de países como o Canadá, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão.

Lula usou as redes sociais para anunciar a chegada ao país.

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“Estou aqui para cumprir importantes agendas, fortalecer as relações entre nossos países e ampliar as oportunidades de investimentos”, disse o presidente ao comentar que, além de se encontrar com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr, participará de reuniões bilaterais.

Estão previstas participações do presidente no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas e na Cúpula da Asean. Nos encontros, serão abordados temas relacionados a comércio, desenvolvimento e parcerias internacionais, segundo o Itamaraty.

“Seguimos trabalhando para aproximar o Brasil de outros países e abrir novos caminhos para nossa economia e nosso povo”

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