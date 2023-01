A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que houve negligência dos responsáveis pelos departamentos de inteligência das forças de segurança durante os atos terroristas do dia 8 de janeiro. A fala do presidente aconteceu durante uma entrevista concedida à Globonews ontem. Na ocasião, Lula aponta, ainda, que caso soubesse das informações corretas, não teria deixado Brasília no fim de semana e que ao ver as imagens ele temeu um golpe de estado.



“No dia 6 tomei a decisão de ir para São Paulo visitar Araraquara porque morreram pessoas em uma tragédia. Assim que soube das notícias fiquei acompanhando pela prefeitura e liguei para perguntar pelos soldados. Eu não via soldados reagindo, não tinha reação, soube que foram chamados, mas não apareciam. Fui ficando irritado, não era possível invadir o palácio, alguém de dentro do palácio abriu a porta e houve conivência de quem estava dentro”, disse o presidente.

Decisão

Lula contou, então, que a decisão pela intervenção na segurança do Distrito Federal se deu por receber apoio dos Três Poderes e para garantir a ordem da democracia no País. “Precisei esperar a decisão política e foi o certo. Me propuseram a Garantia da Lei da Ordem (GLO) mas eu não quis fazer. Não tinha como e preferimos uma intervenção na Polícia de Brasília que foi conivente com o caso. Quando a polícia deu conta do ato, restringimos as pessoas. Tudo não foi pior porque eles perceberam que houve reação. Agradeço aos governadores, aos poderes, porque mostramos que trabalhamos pela democracia”.

Crítica

Um ponto criticado pelo presidente foi o fato de que nenhum setor de inteligência das seguranças do País ter identificado ou alertado sobre o risco do que aconteceu na capital. “Isso estava sendo convocado há mais de uma semana. Temos inteligência em todas as forças, mas nenhuma serviu para avisar ao presidente que poderia acontecer isso. Se soubesse na sexta eu não sairia de Brasília, estávamos vivendo ainda a alegria da posse e não imaginava que pudesse acontecer”, contou.



Golpe

Lula destaca que ao acompanhar os episódios, por um momento temeu sofrer um golpe, que acredita ter sido articulado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Fiquei com a impressão que seria um golpe de estado, pareceu ordem de Bolsonaro, que tanto falou por muito tempo instigando as pessoas. A decisão dele de ficar quieto depois das eleições, de não passar a faixa, o silêncio mesmo depois do acontecimento, me dá a impressão que ele sabia que tudo que estava acontecendo. Talvez ele estivesse esperando voltar com um golpe, as investigações vão provar isso. ”

Anderson Torres

O presidente apontou ainda sobre o fato do ex-ministro Anderson Torres, ter viajado durante o ato e que os militares que participaram dos atos e forem identificados, serão devidamente punidos.



“Torres voltou e deixou o celular lá, ele sabia o que ia acontecer e deixou o celular lá. Todos envolvidos, que invadiram e fizeram estrago, essa gente tem que ser condenada porque se não, não garantimos a existência da democracia.”



Quanto às investigações, Lula declarou que não quer repetir erros do passado do Brasil . “Vamos apurar com paciência, não quero ser precipitado e não quero repetir erros. As pessoas que foram presas serão ouvidas, terão direito a defesa e se for provado vai ser punido. Quem for inocente será liberado.”

