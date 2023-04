Lula viajará para China acompanhado por comitiva, saiba quais são os representantes de Pernambuco

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará à China nesta terça-feira acompanhado de cinco governadores, oito senadores e 19 deputados federais. Dos 40 parlamentares convidados pelo Palácio do Planalto, 26 confirmaram presença.

Na lista de convidados a qual O Globo teve acesso, não constava o nome do senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Agora, Moura está entre os parlamentares que informaram ao Ministério das Relações Exteriores que irão a viagem.

A relação de confirmados inclui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Quatro deputados do PP, sigla do Centrão, estarão com Lula, todos eles são afinados com o atual governo: Fausto Pinato (PP-SP), presidente da Frente Parlamentar Brasil-China; Neto Carletto (PP-BA) é aliado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na Bahia; os deputados Lula da Fonte (PP-PE) e seu pai, Eduardo da Fonte (PP-PE), são nomes próximos ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e a Lula.

Entre os chefes de executivos estaduais, todos são aliados de Lula. Dos cinco governadores que estarão na China, três são do PT — Jerônimo Rodrigues (Bahia), Elmano de Freitas (Ceará) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte —, Helder Barbalho (Pará), do MDB, e Carlos Brandão (Maranhã), do PSB.

Governadores

Jerônimo Rodrigues (PT), Bahia

Elmano de Freitas (PT), Ceará

Carlos Brandão (PSB), Maranhão

Helder Barbalho (MDB), Pará

Fátima Bezerra (PT), Rio Grande do Norte

Senadores

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Presidente do Senado Federal

Renan Calheiros (MDB-AL), Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Eliziane Gama (PSD-GO), Líder do Bloco Parlamentar Resistência Democrática (PSD, PT e PSB)

Jaques Wagner (PT-BA), Líder do Governo no Senado Federal

Confúcio Moura (MDB-RO), Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura

Augusta Brito (PT-CE), Comissão de Assuntos Econômicos

Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), Comissão de Assuntos Econômicos

Jussara Lima (PSD-PI), Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática

Deputados Federais

Júlio César (PSD-PI), Terceiro-Secretário da Mesa da Câmara dos Deputados

Fausto Pinato (PP-SP), Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China

Vander Loubet (PT-MS), Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China

Guttemberg Reis (MDB-RJ), Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China

Daniel Almeida (PCdoB-BA), Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional

Maria Arraes (Solidariedade-PE), Vice-Líder do Governo na Câmara

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Líder do PCdoB

Fábio Macedo (Podemos-MA), Líder do Podemos

Neto Carletto (PP-BA), Vice-Líder do PP

Pedro Campos (PSB-PE), Vice-Líder do PSB

Tabata Amaral (PSB-SP), Vice-Líder do PSB

André Janones (Avante-MG), Vice-líder do Avante

Bruno Farias (Avante-MG), Presidente da Comissão de Administração e Serviço Público

AJ Albuquerque (MDB/PE), Frente Parlamentar Brasil-China

Heitor Schuch (PSB-RS), Frente Parlamentar Brasil-China

Renildo Calheiros (PCdoB-PE), Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional - FPSAN

Eduardo da Fonte (PP-PE), Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação

Lula da Fonte (PP-CE), Frente Parlamentar Parlamentar Mista da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável (FPAF)

Iza Arruda (MDB-PE), Frente Parlamentar em Defesa da Empreendedora e Microempreendedora no Mercado Formal, Informal e E-commerce

