RESPONSABILIZAÇÃO Lula diz que ''verdade nua e crua'' é que faltou fiscalização em diques e bombas no RS "Se tivessem cuidado direitinho das comportas, dos diques, das bombas, não teria problema de água", afirmou

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a responsabilizar parte dos prejuízos causados pelas enchentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deste ano à falta de cuidado e fiscalização em relação aos diques, comportas e bombas. Segundo o chefe do Executivo, é importante mostrar a "verdade nua e crua".

"A verdade nua e crua é que choveu demais; a verdade nua e crua é que teve aquela enxurrada no Vale do Taquari; mas a verdade nua e crua é que se esse Estado e essa cidade, esse grande Porto Alegre, tivesse tido cuidado e responsabilidade de cuidar dos diques antes das chuvas, a água não teria ocupado toda a grande Porto Alegre", comentou Lula, em cerimônia de entrega do Complexo Viário da Scharlau na BR-116/RS em São Leopoldo.

"Se tivessem cuidado direitinho das comportas, dos diques, das bombas, não teria problema de água", acrescentou o chefe do Executivo.

No discurso, Lula cobrou que os prefeitos das cidades atingidas pelas enchentes façam o cadastro das pessoas que alegam ter sido prejudicadas pelo desastre.

"Para a gente fazer casa, é preciso saber se a pessoa realmente perdeu sua casa, é preciso ter nome e endereço. Não dá para a gente chutar", exigiu o presidente da República. "Se a gente chutar, a gente toma processo pelas costas e depois temos que pagar um preço muito alto e ainda ser chamado de corrupto", disse. "Então, é preciso muita seriedade no cadastramento."

