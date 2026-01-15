Qui, 15 de Janeiro

política

Lula cita caso Master e diz que Brasil vai derrotar o crime organizado

Presidente fez a citação ao discurso na posse do novo ministro da Justiça, Wellington Cesar Lima e Silva

Presidente LulaPresidente Lula - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou nesta quinta-feira o caso do Banco Master como exemplo de ação de combate ao crime organizado promovido nos últimos meses. A declaração foi dada durante a cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, Wellington Cesar Lima e Silva.

Lula disse que o Brasil vive um “bom momento no trabalho na questão da justiça” e lembrou da reunião realizada pela manhã no Planalto.

— Nunca tivemos tanta oportunidade, tanta chance de chegar no andar de cima da corrupção e do crime organizado neste país como agora.

Em seguida, o presidente se referiu a algumas operações realizadas nos últimos meses e citou o Master.

— Nesse exato momento histórico do Brasil, depois da operação Carbono Oculto, que foi a maior operação feita pela Polícia Federal junto com a Polícia de São Paulo, junto com a Receita Federal. Depois da Refit, quando conseguimos bloquear cinco navios com 250 milhões de litros de gasolina contrabandeada. Depois da situação do Banco Central com o Banco Master, eu quero falar ao meu delegado da Polícia Federal, ao procurador-geral deste país, falei ao presidente da Suprema Corte, estou falando ao ministro, ao advogado-geral da União, mas hoje nós fizemos uma reunião para dizer o seguinte: nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado.

