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ELEIÇÕES 2026

Lula cita condenação de Bolsonaro: "Extremismo não acabou e vai disputar eleição outra vez"

Presidente está em Barcelona, na Espanha, onde participa da reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre

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Lula não mencionou nominalmente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem do presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpLula não mencionou nominalmente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais quatro estelas pela trama golpista ao discursar neste sábado na Espanha. Em tom eleitoral, o petista afirmou que "extremismo no Brasil não acabou" e vai disputar a corrida presidencial neste ano:

— No meu Brasil nós acabamos de derrotar o extremismo, temos um ex-presidente preso condenado a 27 anos de cadeia, temos quatro generais quatro estrela presos porque tentaram dar o golpe, mas o extremismo não acabou, ele continua vivo e vai disputar eleição outra vez, mas esse é um problema nosso, do povo brasileiro, esse a gente lida com as nossas forças e as nossas armas — disse Lula em Barcelona, durante a 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre.

 

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Lula não mencionou nominalmente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O petista, porém, fez críticas indiretas ao líder americano ao citar a postura de Trump na guerra do oriente médio e suas ameaças de novos conflitos pelas redes sociais.

— Não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia a noite com um Twitter de um presidente da república ameaçando o mundo, fazendo guerra. Todos eles tomam decisão sem consultar a ONU, da qual eles são membros e fazem parte do conselho.

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