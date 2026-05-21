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REPERCUSSÃO Lula cita conversa de Flávio Bolsonaro com Vorcaro e diz que 'ainda vai aparecer muito mais coisa' Durante discurso em um evento cultural, Lula mencionou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quarta-feira (20) que “ainda vai aparecer muito mais coisa” ao citar o caso envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pela Polícia Federal (PF). Durante discurso em um evento cultural, Lula mencionou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o financiamento do filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— A verdade tarda mas não falha. Vocês, que são da área cultural desse país, sabem quantas ofensas artistas receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet — afirmou Lula. — Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. E ainda vai aparecer muito mais coisa porque nós estamos convencidos que o período da mentira, das ofensas, da violência, da incivilidade precisa acabar no nosso país.

Na sequência, o presidente fez citou nominalmente senador:

— Quem imaginava que aquele menino (Flávio Bolsonaro), que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, estivesse pegando milhões de dólares para fazer um filme do pai? Ninguém imaginava. E isso é apenas o que a gente sabe agora.

A fala ocorre após Flávio admitir ter visitado Vorcaro na casa do empresário, em São Paulo, no período em que o ex-banqueiro cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. De acordo com o senador, o encontro aconteceu depois dele descobrir a dimensão das investigações envolvendo o Banco Master e cobrar pagamentos atrasados relacionados ao financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Flávio afirmou que procurou Vorcaro para “botar um ponto final nessa história” e disse que, se soubesse antes da gravidade da situação, teria buscado outros investidores para evitar risco à conclusão do longa.

Até agora, o senador reconheceu que o filme recebeu US$ 12 milhões ligados a Vorcaro. Segundo a produtora Karina Ferreira Gama, dona da Goup Entertainment, o banqueiro foi responsável por cerca de 90% dos recursos que viabilizaram o projeto, estimado em US$ 13 milhões.

Vorcaro foi preso preventivamente em novembro do ano passado, ao embarcar para Dubai em um jatinho particular. Depois, conseguiu autorização para cumprir prisão domiciliar, mas voltou a ser preso em março deste ano por decisão do ministro André Mendonça, do STF, sob suspeita de tentativa de obstrução de Justiça.

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