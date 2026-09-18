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ELEIÇÕES 2026 Lula cita fim da escala 6x1 como medida importante para as mulheres O presidente não falou sobre o fim da escala 6x1 a não ser no momento em que foi questionado sobre as medidas de combate à violência contra a mulher

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 18, que o fim da escala de trabalho 6x1 é importante para todos os brasileiros, mas em especial para as mulheres, por causa dos trabalhos domésticos que, na nossa sociedade, muitas vezes acabam recaindo nelas.

Lula concedeu entrevista à Rádio Tupi nesta sexta-feira, 18, antes de realizar agendas no Rio de Janeiro ao lado do governador interino do estado, o desembargador Ricardo Couto.

Violência contra a mulher

O presidente não falou sobre o fim da escala 6x1 a não ser no momento em que foi questionado sobre as medidas de combate à violência contra a mulher. Depois de citar o pacto contra o feminicídio, que seu governo assinou junto aos Três Poderes da República e tem levado adiante aos Estados, Lula mencionou que a redução da jornada de trabalho também seria uma forma de dar mais tempo às mulheres para o lazer.

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