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ELEIÇÕES 2026 Lula cita possíveis sucessores e diz que Haddad tem 'potencial extraordinário' Entre os nomes citados pelo presidente, estão João Campos e Guilherme Boulos

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira (14), em entrevista a podcasts, que o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, possui potencial para sucedê-lo no comando da esquerda.

Lula, porém, afirmou que é preciso mais características de liderança para ele. "O Haddad é um companheiro de potencial de crescimento extraordinário. Mas precisa de um pouco mais para ser líder", disse o presidente.

Além de Haddad, Lula citou outros nomes para liderar a esquerda depois da sua aposentadoria política.

Os mencionados foram os ex-ministros Camilo Santana (PT) e Rui Costa (PT), o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos (PSOL), o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

"Temos muita gente boa surgindo. Temos o sucesso do Camilo no Ceará, temos o Rui Costa que foi um belo governador da Bahia, temos o Rafael (Fonteles) do Piauí que é um extraordinário quadro político jovem. Temos figuras com João Campos e o (Guilherme) Boulos", disse ele.

Lula também criticou a falta de lideranças nacionais no Brasil e disse que os únicos recentes com estas características foram ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Quem foi liderança nacional mais recente foi eu e o Bolsonaro. O Bolsonaro tem voto em todos os Estados do Brasil. Não é a figura dele, é o bolsonarismo, a extrema direita, muito deles fascistas que se juntaram", declarou o presidente da República.

Lula participou nesta sexta-feira de um podcast com influenciadoras dos programas Não Inviabilize e Cunhãs.

Ao justificar o argumento, Lula citou partidos de centro que possuem lideranças regionais e declarou que falta no Brasil partidos de âmbito nacional.

"O Brasil não tem partido nacional. Não tem o hábito de liderança nacional. As lideranças são locais. O MDB tem o cacique do Ceará, Pernambuco e São Paulo. Não tem lideranças nacionais", disse o presidente.

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