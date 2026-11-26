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ajuste fiscal Lula cobra "criatividade" em novo ajuste para evitar cortes em programas sociais A tendência é que a nova PEC seja enviada ao Congresso após Lula definir o novo ministro da Fazenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou "criatividade" da equipe econômica na elaboração da nova proposta em discussão no governo para resolver a crise fiscal e o aperto nas contas públicas.

Segundo relatos, Lula reiterou que as medidas de corte de despesa precisam preservar, ao máximo, os programas sociais. Ele também pediu novos estudos para tomar uma decisão em relação à proposta, que deve ser encaminhada ao Congresso ainda este ano.

Ainda não está definido se a iniciativa irá alterar a Constituição ou se será apresentada por meio de projeto de lei comum. Por se tratar de uma tentativa de rearranjo mais estrutural, parte de integrantes do governo aposta no primeiro modelo alteração legal.

A reunião aconteceu na quarta-feira no Palácio da Alvorada e durou cerca de três horas. Participaram do encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros da Fazenda, Dario Durigan, do Planenjamento e Orçamento, Bruno Moretti, as ministras da Casa Civil, Míriam Belchior, da Gestão, Esther Dweck, além do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

De acordo com interlocutores, Lula sinalizou que está aberto a discutir as propostas. Durante o encontro, ele tomou conhecimento dos detalhes do projeto aprovado pelo Congresso na semana passada e já sancionado, com impacto estimado em R$ 56 bilhões nas contas públicas.

A proposta é vista como um complemento ao projeto, com foco na despesa. Responde também à cobrança dos parlamentares de que o projeto faz ajuste somente em cima das receitas, como suspensão temporária dos repasses da Lei Kandir aos estados e municípios e limitação das compensações tributárias.

A tendência é que a nova proposta seja enviada ao Congresso após Lula definir o novo ministro da Fazenda. Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, é a principal aposta por ora. Ele foi sondado e ficou de dar uma resposta ao presidente.

Em um evento para investidores nesta quinta-feira, o atual ministro da Fazenda disse que o objetivo da proposta é atacar o problema fiscal do país, estabilizar o crescimento da dívida e entregar superávits primários e crescentes a partir de 2027.

— O que eu tenho pedido ao presidente é que a gente demonstre, com atos concretos, medidas apresentadas ao Congresso, que nós vamos ter um plano de voo contido dentro dos limites do arcabouço fiscal, com revisão do gasto obrigatório, uma série de instrumentos, revendo as injustiças do país — disse o ministro Dario Durigan.

Segundo parte dos interlocutores do governo, a ideia é estabelecer na Constituição que as despesas individualizadas e obrigatórias não podem crescer acima do gasto global previsto no arcabouço.

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