A- A+

BRASIL Lula cobra cumprimento de acordos de clima e pede criação de conselho na ONU Defensor da pauta ambiental, o petista solicitou aos países que considerem a criação do conselho da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que a comunidade internacional considere a criação de um Conselho de Mudança do Clima na Organização das Nações Unidas (ONU) para unir atores e mecanismos que hoje, em sua visão, estão "fragmentados". Para o petista, não faz sentido negociar novos compromissos se não há mecanismos para implementar o Acordo de Paris.

"Precisamos de uma governança climática mais forte", afirmou Lula, em discurso na 3ª Sessão da Reunião de Líderes do G20: Desenvolvimento Sustentável e Transição Energética, que ocorre nesta terça-feira, 19, no Rio de Janeiro. "Não faz sentido negociar novos compromissos se não temos um mecanismo eficaz para acelerar a implementação do Acordo de Paris."

Defensor da pauta ambiental, o petista solicitou aos países que considerem a criação do conselho da ONU. O mecanismo, segundo ele, teria objetivo de articular "diferentes atores, processos e mecanismos que hoje se encontram fragmentados".

"A esperança renasce a cada compromisso e ato de coragem em defesa da vida e da preservação das condições em que ela nos foi dada", finalizou o brasileiro.

Veja também

trama golpista Armamento, itinerário e "danos colaterais aceitáveis": entenda plano para sequestrar e matar Moraes