Lula cobra esquerda para eleger deputados e senadores em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na manhã desta quinta-feira (17), que a esquerda precisa se mobilizar nas eleições do ano que vem para eleger mais representantes.

— A esquerda toda que está aqui não tem mais a maioria no Congresso Nacional e para a gente aprovar alguma coisa tem que ter pelo menos metade. A gente precisa transformar nossos sonhos em ações. É preciso o PT se perguntar como elege um presidente cinco vezes e só fez 70 deputados. Porque o PCdoB fez tão poucos? PV? Será que o povo está nos compreendendo, nos entendendo. A estratégia para aprovar tudo que a gente quer é ter maioria no Congresso Nacional.

A declaração ocorreu durante o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune) em Goiânia. O congresso é intitulado "O Brasil se une pela soberania", em referência ao tarifaço anunciado por Donald Trump.

O presidente disse ainda que a esquerda precisa definir metas.

—Logo logo estaremos em ano eleitoral e precisamos saber com quantos deputados e senadores queremos sair quando abrir as urnas. Precisamos entender porque o povo não vota nos deputados e senadores de esquerda. Se não mudarmos a estratégia, vamos ter sempre dificuldade.

Reduto bolsonarista

A visita ocorre em um território politicamente adverso ao governo. O estado de Goiás é comandado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), de direita e que tem se projetado como possível presidenciável em 2026.

Na entrada do evento, estudantes chegaram a discutir com um apoiador e Jair Bolsonaro (PL), que vestia uma camisa com o rosto do ex-presidente. O bolsonarista chegou a ser empurrado e a discussão foi apartada por policiais. Em 2022, o ex-mandatário foi vencedor na capital goiana, com 63,95% dos votos no segundo turno.

A presença de Lula no congresso é vista pela UNE como uma oportunidade de pressionar o governo por mais investimentos na educação. “É uma oportunidade geracional de olharmos nos olhos do presidente e cobrarmos aquilo que é nosso por direito: mais investimentos nas universidades, nos institutos, na permanência, no futuro da juventude brasileira!”, publicou a entidade nas redes sociais.

Os estudantes puxaram gritos de "Lula, a juventude quer almoçar", em referência a um pleito pela implementação do bandeijão. Os estudantes também cantaram pelo fim da escala 6x1, a não concessão de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 e contra a mudança no licenciamento ambiental.

