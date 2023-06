Lula cobra "políticas de governo" e ajustes na comunicação: entenda os quatro recados a ministros

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a terceira reunião de ministros de seu governo nesta quinta-feira (15) com uma série de recados aos auxiliares. Em sua fala, o petista cobrou alinhamento dos ministérios com a Secretaria de Comunicação Social para divulgação de ações de governo e frisou que as políticas implantadas sejam “de governo” e não de ministros.

Também proibiu a apresentação de novas ideias antes da implantação do que já foi proposto e se queixou dos programas que estão atrasados. Na parte fechada da reunião, Lula ainda deve exigir que os seus ministros melhorem a articulação política com o Congresso.

Confira abaixo os recados do presidente:

Alinhamento na comunicação

– A gente vai prestar conta à imprensa brasileira do que está sendo feito daquilo que nós decidimos fazer. Nada será escondido. Nenhuma dificuldade será escondida. Nenhum problema será escondido. Tudo que a gente fizer quer tornar público. Vai ter uma discussão sobre a relação dos ministros com a Secom. É importante que a gente saiba. A gente pode fazer divulgação das coisas que a gente faz, com muito mais profissionalismo, se a gente tiver o mínimo de educação de fazer as coisas coletivamente. É pra isso que colocamos o Paulo Pimenta, figura simpática, alegre e sorridente, para coordenar a nossa comunicação.

Políticas de governo

–A gente precisa sair daqui com a certeza que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026. Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse: nesse governo não haverá política de ministro. As políticas todas serão de governo. Por isso, ministro não pode apresentar proposta, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil e sem transformar isso em política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona governo sério.

Sem novas ideias para entregar que já foi proposto

– Daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir o que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escolas, cada vez que uma pessoa pede escolas, eu vou dizer que nós vamos fazer. Se prepare Camilo (Santana) para fazer coisas novas que não estavam previstas no seu orçamento.

Cobrança na articulação política

Um dos objetivos da reunião será pressionar os auxiliares a melhorarem a relação com o Congresso. Lula vai exigir que os ministros atendam rapidamente os pleitos de parlamentares. Também vai dizer que, quando o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apresenta uma indicação política a um colega, está falando em seu nome. O presidente tenta dar mais poder a Padilha, num momento em que o responsável pela articulação política do governo é contestado por lideranças da Câmara.

