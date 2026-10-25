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Eleições 2026 Lula cobra TSE para ampliar votação e diz que pedirá prisão dos prefeitos de SP e Salvador Lula classificou os problemas no transporte como uma situação "abominável" e pediu aos eleitores que não desistam de comparecer às urnas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou neste domingo, 25, providências do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ampliar o horário de votação nas cidades afetadas pela falta de ônibus e afirmou que pedirá a prisão de prefeitos por crime eleitoral.

Ao denunciar tentativas de impedir o deslocamento de eleitores, o candidato à reeleição mencionou os gestores de São Paulo (SP) e Salvador (BA), além de Petrópolis (RJ), Teresina (PI), Recife (PE), João Pessoa (PB), Feira de Santana (BA) e Lauro de Freitas (BA).



"Depois das eleições, o próximo passo é pedir a prisão desses prefeitos por crime eleitoral. Porque não é possível você ter prefeito tentando coibir e proibir o povo de defender o seu livre direito democrático de votar", disse em conversa com jornalistas.



Lula classificou os problemas no transporte como uma situação "abominável" e pediu aos eleitores que não desistam de comparecer às urnas.



"Vocês sabem que eu já disputei muita eleição. Eu nunca reclamei de nada de eleição. Perdia ou ganhava, eu me aquietava e me preparava para outra. Mas, desta vez, está acontecendo uma coisa abominável", afirmou.



O presidente dirigiu a cobrança aos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça, do TSE, e defendeu que os eleitores prejudicados por atrasos ou retirada de ônibus tenham assegurada a possibilidade de votar.



"Ninguém pode desistir de votar porque algum empresário sacana ou algum prefeito mau-caráter, bandido, tentou evitar. O que eu quero pedir é que o povo não desista de votar", declarou.



Segundo Lula, a campanha está recorrendo à Justiça para ampliar o período de votação.

"Nós estamos pedindo para a Suprema Corte que ela possa prorrogar o processo eleitoral", disse, em referência à Justiça Eleitoral.



O petista afirmou que quase 40% dos ônibus de São Paulo haviam sido retirados de circulação. O porcentual foi apresentado pelo presidente como parte da denúncia. "É inexplicável numa cidade como São Paulo", declarou.



Lula também relembrou as operações da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno de 2022, quando houve denúncias de obstáculos ao deslocamento de eleitores, especialmente no Nordeste.

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