Lula comemora fim de sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta quinta-feira, em postagem nas redes sociais, o anúncio do fim das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Um acordo histórico entre oposição venezuelana e o governo de Nicolás Maduro estabeleceu para o segundo semestre do ano que vem a realização de eleições presidenciais no país.

"Recebi com satisfação a notícia de que o governo dos EUA retirou sanções contra a Venezuela, depois que o governo e a oposição venezuelanos assinaram um acordo para eleições justas no ano que vem. Sanções unilaterais prejudicam a população dos países afetados e dificultam processos de mediação e resolução de conflitos. O levantamento total e permanente de sanções contribui para normalizar a política venezuelana e estabilizar a região", escreveu Lula no X, ex-Twitter.

Em consequência do acordo, , o governo dos Estados Unidos suspendeu por seis meses as sanções ao petróleo, gás e ouro, impostas em 2019. Em contrapartida, Maduro concordou com a libertação de quatro presos políticos, entre eles o ex-deputado venezuelano Juan Requesens e o jornalista Roland Carreño, assessor do líder político Juan Guaidó.

