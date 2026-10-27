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PRESIDENTE Lula completa 81 anos disposto a trabalhar '24 horas por dia' após reeleição Contra todas as previsões, petista derrotou de virada o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após ter ficado atrás dele no primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 81 anos nesta terça-feira (27), com a promessa de trabalhar "24 horas por dia" pelo Brasil, após sua histórica reeleição no segundo turno contra o conservador Flávio Bolsonaro.

Dois dias depois de ser eleito para um inédito quarto mandato, o ícone da esquerda mundial renovou seu compromisso com um país muito dividido, que ele governará até 2030.

Contra todas as previsões, ele derrotou de virada o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após ter ficado atrás dele no primeiro turno.

"Quero assumir um compromisso: vou fazer o melhor mandato que um presidente já fez na história desse país", disse Lula em um vídeo no Instagram intitulado "81 anos de gratidão a Deus e ao povo brasileiro".

A direita tentou questionar a idade do presidente e apresentar sua longevidade como um sinal de desgaste político.

"Vou dedicar 24 horas por dia para fazer desse país o país que todo mundo sonha", acrescentou Lula no vídeo.

Após o revés no primeiro turno, a esquerda intensificou sua aposta nas redes sociais, onde o presidente passou a ter uma presença mais ativa.

O ex-líder sindical reconheceu o papel fundamental da "juventude rebelde" em sua reeleição.

Lula ostenta um bom estado físico. Depois de ter enfrentado um câncer de pele, costuma usar um chapéu sobre os cabelos grisalhos.

Seu Partido dos Trabalhadores convocou os "lulistas" para comemorar seu aniversário nesta terça-feira, em frente à sua residência presidencial em Brasília.

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