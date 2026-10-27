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Presidência Lula completa 81 anos e apoiadores organizam comemoração em frente ao Palácio da Alvorada No seu discurso de vitória, Lula prometeu mudanças na condução do governo e reconheceu a necessidade de fortalecer a comunicação direta com a população

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27), dois dias depois de conquistar uma vitória histórica nas urnas e garantir um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. O petista será o presidente mais velho a iniciar um novo período de governo no Brasil, marca que amplia um recorde estabelecido por ele próprio em 2023, quando tomou posse aos 77 anos.

O PT do Distrito Federal prepara uma comemoração para Lula que ocorrerá no final da tarde, em frente ao Espelho d’Água do Palácio da Alvorada. Lula deve passar os próximos dias descansando na residência oficial da presidência da República, enquanto recebe aliados.

No último domingo (25), Lula derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, depois de terminar a primeira etapa da disputa atrás do adversário. O resultado representou uma virada inédita desde a adoção do sistema de dois turnos nas eleições presidenciais brasileiras, em 1989, e garantiu ao petista a permanência no cargo até 2030.

No seu discurso de vitória em São Paulo, o presidente prometeu mudanças na condução do governo e reconheceu a necessidade de fortalecer a comunicação direta com a população, especialmente por meio das plataformas digitais. A estratégia ganhou força na reta final da disputa, quando o deputado federal André Janones (Rede-MG) criou um grupo de WhatsApp chamado "Exército do Lula" para articular a vitória de Lula nos meios digitais.

"Inclusive a comunicação desse país a gente vai trabalhar para fazer uma comunicação digital muito forte. Eu já ganhei celular de presente, agora se preparem porque eu não vou mais conversar com vocês via interpretação da imprensa, eu vou conversar com vocês através do exército do Janones".

A composição do Congresso, mais à direita, também exigirá novas articulações para aprovar as prioridades do governo. Na segunda-feira, Lula recebeu os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) no Palácio da Alvorada.

"Eu não escolhi o Congresso, foi o povo que escolheu e é com ele que eu vou votar, vou trabalhar e vou aprovar as coisas", declarou.

Ao concluir o quarto mandato, Lula deixará a presidência aos 85 anos, após mais de 16 anos no comando do país somados os quatro períodos de governo (2003-2010) e (2023-2030).

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